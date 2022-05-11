Профицит федерального бюджета России за первые четыре месяца 2022 года составил 800 млрд рублей - СМИ
09:05 11.05.2022 Источник: Известия
Однако уже в середине года прибыль сменится дефицитом из-за роста расходов на поддержку экономики, уверены аналитики.
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