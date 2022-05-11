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НОВОСТИ

Профицит федерального бюджета России за первые четыре месяца 2022 года составил 800 млрд рублей - СМИ

09:05 11.05.2022 Источник: Известия

Профицит федерального бюджета за первые четыре месяца 2022 года составил 800 млрд рублей. Это следует из данных портала «Электронный бюджет», которые проанализировали «Известия». По словам экспертов, превышение доходов над расходами связано с дополнительной нефтегазовой прибылью. При этом профицит всех региональных бюджетов превысил 16,6 трлн рублей, отмечается в статистике.

Однако уже в середине года прибыль сменится дефицитом из-за роста расходов на поддержку экономики, уверены аналитики.

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