В Красноярском крае три человека задержаны после гибели людей в масштабных пожарах
09:20 11.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В Красноярском крае задержаны три человека после гибели людей в пожарах, массово произошедших 7 мая на территории региона. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
«В рамках уголовных дел о причинении смерти по неосторожности задержаны мастер участка Казачинского РЭС [района электрических сетей] филиала ПАО „РоссетиСибирь“ — „Красноярскэнерго“ (избрана мера пресечения в виде домашнего ареста), начальник Рыбинского РЭС производственного отделения филиала ПАО „РоссетиСибирь“ — „Красноярскэнерго“, начальник района электрических сетей производственного отделения Восточные электрические сети, Дзержинский район электрических сетей, филиала ПАО „РоссетиСибирь“ — „Красноярскэнерго“, — сообщили в СК.
В тоже время число погибших при масштабных пожарах в Красноярском крае, где в минувшую субботу из-за штормового ветра огонь уничтожил более 500 домов, увеличилось до восьми. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
Ранее сообщалось о семи погибших.
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