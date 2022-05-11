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В Красноярском крае три человека задержаны после гибели людей в масштабных пожарах

09:20 11.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Красноярском крае задержаны три человека после гибели людей в пожарах, массово произошедших 7 мая на территории региона. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

«В рамках уголовных дел о причинении смерти по неосторожности задержаны мастер участка Казачинского РЭС [района электрических сетей] филиала ПАО „РоссетиСибирь“ — „Красноярскэнерго“ (избрана мера пресечения в виде домашнего ареста), начальник Рыбинского РЭС производственного отделения филиала ПАО „РоссетиСибирь“ — „Красноярскэнерго“, начальник района электрических сетей производственного отделения Восточные электрические сети, Дзержинский район электрических сетей, филиала ПАО „РоссетиСибирь“ — „Красноярскэнерго“, — сообщили в СК.

В тоже время число погибших при масштабных пожарах в Красноярском крае, где в минувшую субботу из-за штормового ветра огонь уничтожил более 500 домов, увеличилось до восьми. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Ранее сообщалось о семи погибших.

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