Кандидат на пост посла США на Украине: Россия выигрывает в информационной войне
09:32 11.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия выигрывает в мировом информационном пространстве в вопросах освещения ситуации вокруг Украины. Это признала во вторник кандидат на должность посла США в Киеве Бриджит Бринк, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса по рассмотрению своей кандидатуры.
Сенатор Роб Портман (республиканец от штата Огайо) заметил, что в информационном пространстве Россия превосходит Запад точно так же, как "гораздо большие российские силы превосходят украинские". Он спросил у дипломата, что американские власти должны делать, чтобы "лучше противодействовать попыткам России оправдать" военную операцию на Украине, распространяемые Москвой сведения о ней он назвал "дезинформацией". "Я думаю, что мы можем просто прикладывать больше, больше <...> усилий - вот чего бы я хотела, потому что вы абсолютно правы. Я согласна с вами. Нас превзошли и переиграли. Мы должны прикладывать как можно больше усилий. Это вызов. Дезинформация - это то, что широко распространено в Европе и других местах [по всему миру]", - ответила Бринк, чью кандидатуру выдвинул президент США Джо Байден.
По ее словам, страны Запада должны быть "более креативными и инновационными" в информационном пространстве, что "иногда бюрократии не могут делать". "Но это то, что мы должны сделать, чтобы справиться с этим. Это очень большая угроза для нашего образа жизни", - утверждала дипломат, которая в настоящее время возглавляет диппредставительство США в Словакии.
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