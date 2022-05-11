Санкции против РФ негативно влияют на весь мир — президент Аргентины

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экономические санкции Запада против России имеют крайне негативное влияние на весь мир и наносят ущерб людям. Такое мнение выразил президент Аргентины Альберто Фернандес в опубликованном в среду интервью испанской газете «Диарио».

«Это санкции, которые очень негативно воздействуют во всем мире, — отметил он. — Мы не являемся частью этого». Президент уточнил, что хочет «поговорить с Европой и поднять вопрос обеспокоенности Латинской Америки по поводу проблем», возникающих на фоне ситуации вокруг Украины. «На карту поставлены продовольственная и энергетическая безопасность в Латинской Америке, Центральной Америке, [странах] Карибского бассейна», — добавил он.

«Мое намерение — привлечь внимание Европы ко всему этому ущербу», — сказал Фернандес. «Я предлагаю что-то сделать, потому что это непростительно после пандемии, — добавил он. — Все эти экономические санкции только больше вредят людям, а для стран периферии ущерб неизмеримо больше. Это аморально».