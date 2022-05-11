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Референдум о вхождении Южной Осетии в РФ возможен лишь при готовности Москвы — Гаглоев

11:20 11.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Референдум о вхождении Южной Осетии в состав РФ нужно проводить, когда Москва даст понять, что для этого настало время. Об этом в интервью ТАСС заявил одержавший победу на выборах президента Южной Осетии Алан Гаглоев.

«Еще раз хочу обозначить свою позицию, что [проведение референдума] — это не односторонний процесс. Сегодня мы видим, что наш стратегический партнер — Российская Федерация — занимается геополитическими вопросами, проводит специальную операцию на Украине по уничтожению неонацистских формирований», — подчеркнул Гаглоев.

«Мы должны понимать своего стратегического партнера. Как только будет сигнал, как только будет понимание, что настало время — этот референдум мы проведем обязательно», — добавил он.

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