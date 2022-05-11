Референдум о вхождении Южной Осетии в РФ возможен лишь при готовности Москвы — Гаглоев
11:20 11.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Референдум о вхождении Южной Осетии в состав РФ нужно проводить, когда Москва даст понять, что для этого настало время. Об этом в интервью ТАСС заявил одержавший победу на выборах президента Южной Осетии Алан Гаглоев.
«Еще раз хочу обозначить свою позицию, что [проведение референдума] — это не односторонний процесс. Сегодня мы видим, что наш стратегический партнер — Российская Федерация — занимается геополитическими вопросами, проводит специальную операцию на Украине по уничтожению неонацистских формирований», — подчеркнул Гаглоев.
«Мы должны понимать своего стратегического партнера. Как только будет сигнал, как только будет понимание, что настало время — этот референдум мы проведем обязательно», — добавил он.
НОВОСТИ
- 12:05 11.05.2022
- Лидирующая на выборах вице-президента Филиппин дочь Дутерте может возглавить Минобороны
- 12:00 11.05.2022
- В России выявили 4 102 случая заболевания ковидом за сутки
- 11:32 11.05.2022
- В Калининграде задержан сторонник «Правого сектора», готовивший теракт ко Дню Победы
- 11:05 11.05.2022
- Захарова назвала экстремистской резолюцию Литвы о якобы террористической деятельности РФ
- 11:00 11.05.2022
- Палата представителей Конгресса США одобрила выделение Украине помощи на $40 млрд
- 10:42 11.05.2022
- Андрей Воробьев проверил ход капремонта в Лотошинской школе №1 в Подмосковье, начатый по президентской программе
- 10:32 11.05.2022
- Санкции против РФ негативно влияют на весь мир — президент Аргентины
- 10:24 11.05.2022
- 25 мая Геликон-опера вновь покажет танцевальное шоу «Kings of the Dance»
- 10:20 11.05.2022
- Транзит газа РФ через Украину может упасть на четверть
- 10:05 11.05.2022
- Евросоюз не может стать посредником в переговорах между РФ и Украиной - Боррель
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать