В Калининграде задержан сторонник «Правого сектора», готовивший теракт ко Дню Победы

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ задержала в Калининграде сторонника запрещенной в России украинской экстремистской организации «Правый сектор», готовившего теракт ко Дню Победы в отношении российских военнослужащих. Об этом ТАСС сообщили в среду в Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности в Калининграде задержан сторонник запрещенной экстремистской организации „Правый сектор“, гражданин России, планировавший в канун празднования Дня Победы совершение террористического акта в отношении военнослужащих одной из воинских частей Министерства обороны России», — отметили в ФСБ. По данным спецслужбы, после совершения теракта он планировал выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ.