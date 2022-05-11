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В Калининграде задержан сторонник «Правого сектора», готовивший теракт ко Дню Победы

11:32 11.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ задержала в Калининграде сторонника запрещенной в России украинской экстремистской организации «Правый сектор», готовившего теракт ко Дню Победы в отношении российских военнослужащих. Об этом ТАСС сообщили в среду в Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности в Калининграде задержан сторонник запрещенной экстремистской организации „Правый сектор“, гражданин России, планировавший в канун празднования Дня Победы совершение террористического акта в отношении военнослужащих одной из воинских частей Министерства обороны России», — отметили в ФСБ. По данным спецслужбы, после совершения теракта он планировал выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ.

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