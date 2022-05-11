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В России выявили 4 102 случая заболевания ковидом за сутки

12:00 11.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 102, до 18 241 329. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В абсолютном выражении прирост стал минимальным с 17 апреля 2020 года, в относительном он составил 0,02%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 043, до 17 619 414. Днем ранее в штабе сообщили о 5 014 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 98 против 101 днем ранее, до 377 248. В стране зарегистрировали менее 100 смертей за сутки впервые с 28 сентября 2020 года.

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