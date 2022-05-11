Лидирующая на выборах вице-президента Филиппин дочь Дутерте может возглавить Минобороны
12:05 11.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дочь нынешнего лидера Филиппин Родриго Дутерте, бывший мэр города Давао Сара Дутерте-Карпио, которая лидирует на выборах вице-президента республики, заинтересована в том, чтобы возглавить министерство национальной обороны страны. Об этом сообщила в среду ее пресс-секретарь Кристина Фраско.
«Сара Дутерте-Карпио указала, что будет заинтересована в министерстве национальной обороны, и, конечно же, она полностью поддерживает администрацию <…> [лидирующего на выборах президента Фердинанда] Маркоса, — заявила Фраско в интервью медиагруппе Эй-би-эс — Си-би-эн. — Она всегда твердо придерживалась принятых ею решений и ценит свою независимость как мэра, так и политического деятеля». По ее словам, Дутерте-Карпио — «очень организованный и инициативный человек».
9 мая на протяжении 13 часов филиппинцы выбирали не только нового президента республики, но и вице-президента, сенаторов, конгрессменов, а также тысячи других управленцев. Нынешний президент страны 77-летний Дутерте, который по конституции не может переизбираться, покинет свой пост 30 июня. Согласно предварительной информации избиркома, Маркос уже получил более 31 млн голосов, Дутерте-Карпио — 31,5 млн. По состоянию на 11:02 по местному времени (06:02 мск) комиссии уже переданы 98,24% данных о выборах.
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