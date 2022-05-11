Херсонская область намерена обратиться к Путину о принятии региона в состав РФ
13:32 11.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководство Херсонской области намерено обратиться к президенту России Владимиру Путину о принятии региона в состав РФ, заявил в среду в ходе пресс-конференции замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.
«Референдум, который абсолютно законно провели в Крыму, не воспринят мировым сообществом, которое сделало все, чтобы не воспринимать Россию как полноценный субъект мирового сообщества. Поэтому это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту России Владимиру Путину, будет просьба ввести Херсонскую область в состав полноценного субъекта РФ», — сказал он.
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