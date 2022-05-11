Турция и Казахстан будут совместно собирать беспилотники — СМИ

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турецкая аэрокосмическая компания «Тусаш» (TUSAS) и «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering) планируют наладить совместное производство турецких беспилотных летательных аппаратов «Анка» в Казахстане. Как сообщает в среду турецкая газета «Миллиет», стороны подписали соответствующий протокол о намерениях.

Издание не уточняет, подписан ли документ в ходе визита в Турцию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, отмечая, что наряду со сборкой беспилотников в рамках проекта предусмотрены их техническое обслуживание и передача технологии.

«Миллиет» также сообщает, что Казахстан станет первой страной за пределами Турции, где будут собирать ударно-разведывательные беспилотники «Анка».