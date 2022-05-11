Госдеп США поставил задачу дискредитировать спецоперацию РФ на Украине — СВР
14:12 11.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдепартамент США поставил перед подконтрольными неправительственными организациями (НПО) задачу дискредитировать специальную военную операцию РФ на Украине в российском обществе. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина.
«По поступающим в Службу внешней разведки России сведениям, Госдепартамент США поставил перед подконтрольными НПО задачу развернуть кампанию по дискредитации специальной военной операции на Украине в российском обществе», — указал Нарышкин.
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