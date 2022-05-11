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США пытаются вернуть вложенные в Украину средства, устраивая там голодомор — Володин

15:00 11.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США не верят в победу Украины, а ищут возможности быстрее вернуть вложенные в страну средства, при этом устраивая там голодомор. Такое мнение в среду высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

«В Вашингтоне не верят в победу Киева. Думают, как поскорее вернуть деньги, устраивая на Украине голодомор», — заявил Володин.

Он добавил, что США ищут пути вывоза зерна с Украины, что, по словам президента США Джо Байдена, «нужно, „чтобы снизить цены“ на ресурс». «Вместо реальной помощи — забирают самое необходимое, фактически устраивая продразверстку. Запасы зерна необходимы самим украинцам, чтобы прожить до нового урожая», — подчеркнул Володин.

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