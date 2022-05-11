У РФ есть полное понимание, как ей дальше жить на фоне санкций Запада — Лавров
15:12 11.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия имеет полное понимание того, как ей дальше жить в условиях масштабных санкций Запада. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Омана Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди.
«У нас есть полное понимание, как нам дальше жить. Главный вывод: вообще не полагаться в наших планах на то, что Запад является договороспособным», — сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.
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