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У РФ есть полное понимание, как ей дальше жить на фоне санкций Запада — Лавров

15:12 11.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия имеет полное понимание того, как ей дальше жить в условиях масштабных санкций Запада. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Омана Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди.

«У нас есть полное понимание, как нам дальше жить. Главный вывод: вообще не полагаться в наших планах на то, что Запад является договороспособным», — сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.

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