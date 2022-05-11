Украинский беспилотник сбит в приграничной зоне, сообщил губернатор Курской области

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские силы ПВО сбили в среду украинский беспилотник в приграничной зоне Курской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

«Залпы, о которых сегодня сообщали жители Рыльского района, были связаны с работой наших ПВО по украинскому беспилотнику в приграничной зоне. БПЛА сбит», — написал он.