Украинский беспилотник сбит в приграничной зоне, сообщил губернатор Курской области
15:32 11.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские силы ПВО сбили в среду украинский беспилотник в приграничной зоне Курской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.
«Залпы, о которых сегодня сообщали жители Рыльского района, были связаны с работой наших ПВО по украинскому беспилотнику в приграничной зоне. БПЛА сбит», — написал он.
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