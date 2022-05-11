Андрей Воробьев рассказал о новых мерах для стабильного развития экономики Подмосковья

15:10

На заседании правительства Московской области губернатор Андрей Воробьёв обозначил ключевые направления развития региональной экономики в новых реалиях. План действий получил название «Новая экономика Подмосковья».

«Новая экономика Подмосковья» включает в себя, прежде всего, импортозамещение, – сказал Воробьёв. – У нас 120 проектов импортозамещения, действует льготная выдача земли в аренду за 1 рубль под такие проекты. Что важно – инвестиции составят 104 млрд руб. Это позволит создать дополнительно 14 тыс. рабочих мест».

Кроме того, системообразующие предприятия получают по федеральной программе льготные кредиты – уже выдано 75,6 млрд руб. по 32 заявкам. Планируется обнуление ставки налога на прибыль в 11 удаленных территориях – для тех, кто использует инвестиционный налоговый вычет и создал свыше 50 новых рабочих мест.

Предприятия, занятые в сельском хозяйстве, транспорте, фармакологии, туризме, гостиничном бизнесе, могут воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом на движимое имущество. А вскоре это будет возможно и в отношении недвижимого.

Запускается новая программа поддержки предприятий обрабатывающей промышленности – грант на компенсацию процентов по кредитам, полученным после 18 апреля 2022 года на пополнение оборотных средств.

«Второй блок «Новой экономики Подмосковья» мы назвали «Государство для бизнеса». Его смысл – снизить бремя проверок и контроля с одной стороны, а с другой стороны – открыть доступ к цифровым сервисам и госуслугам. В Подмосковье уже отменено 3,5 тыс. плановых и внеплановых проверок. Там, где от проверок отказываться нельзя, мы меняем их формат. Например, полностью перевели в электронный вид взаимодействия между бизнесом и тремя надзорными органами - Госстройнадзором, Минтранспорта и Минэкологии», – сказал губернатор.

Также Андрей Воробьёв сообщил, что только в этом году через областной Центр содействия строительству выдано 402 разрешения, из них 145 – логистика, 78 – промышленность. Губернатор предложил снизить налоговую нагрузку на девелоперов, которые строят социальные объекты для передачи их в муниципальную собственность, а также освободить на 3 месяца от уплаты налога на имущество школы, детсады и поликлиники.

В план «Новая экономика Подмосковья» вошли также следующие направления.

Во-первых, земля для предприимчивых:

- программа «Аренда за 1 рубль». Участок можно получить на 3 года, если запускаешь импортозамещающее производство в сфере сельского хозяйства, обрабатывающей и пищевой промышленности, фармы. Уже предоставили 4 участка – в Ступине и Орехово-Зуеве;

- программа «Подмосковные 10 гектаров». Безвозмездное предоставление земли на 6 лет от 10 до 200 га. Уже подобрано на 2022 год 1 тыс. га;

- предоставление готовых площадок под промышленность: 2 объекта уже построено, 2 строятся, будет создано 14 тыс рабочих мест. Бизнес может выйти на старт производства максимум за 6 месяцев;

- Подмосковье вышло с инициативой программы «Промышленной ипотеки» – купить готовое помещение или бокс в формате «Лайт Индастриал» можно будет под 5% годовых.

Во-вторых, адресная работа IT. Действуют сниженные налоговые ставки, которыми смогут воспользоваться более 900 организаций. В проекте – гранты для IT-компаний и производителей компьютерного оборудования.

В-третьих, поддержка малого и среднего предпринимательства: в областном бюджете на это заложено порядка 1 млрд руб. Предусмотрен широкий спектр субсидий, льготных кредитов и займов, поручительств. В приоритете – все, что дает людям рабочие места: импортозамещение, обрабатывающие производства, переработка отходов, сельское хозяйство, общепит.

В-четвертых, продовольственная безопасность. В АПК 8 проектов импортозамещения – они направлены на производство средств защиты растений, селекционно-семеноводческую работу, птицеводство, производство заменителей грудного молока. Это 16 млрд руб. инвестиций и более 1 тыс. рабочих мест. В Сергиевом Посаде в конце мая начнется строительство центра по производству инкубационного яйца.

В-пятых, занятость. На 21 тыс. безработных в Подмосковье приходится 93 тыс. вакансий. Важен диалог с работодателями, подбирать предприятия-доноры, готовые принять сотрудников на временные работы. А также организовывать профобучение, переподготовку для тех, кто под риском увольнения.

В-шестых, туризм. В регионе создадут 5 новых глемпингов, во многих из 20 существующих увеличат количество мест. Землю без торгов будут предоставлять в том числе под размещение объектов некапитального строительства в сфере туризма.