Андрей Воробьев: Подмосковные IT-компании, привлекающие новых специалистов, смогут получить грант
10:58 12.05.2022
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Фото Дениса Трудникова
«Наша цель – поддержать людей с особым складом ума, которые умеют и хотят создавать прорывные технологии, нужны комфортные условия, чтобы предприятия, где такие люди работают, могли начинать в Подмосковье новые проекты, и для этого мы прорабатываем выделение специальных грантов», – сказал Воробьёв. Губернатор отметил, что если компания набирает дополнительный штат людей, то за каждого сотрудника в год ей будет доплачиваться определенная сумма, причем выплата зависит от уровня зарплаты специалиста. «Срок гранта от одного года до пяти лет – от числа принятых сотрудников и чем больше новых людей, тем на дольше предоставляется грант, эти средства можно будет направить на повышение зарплаты или на приобретение нового оборудования – как это посчитает нужным директор компании», – заметил Воробьёв.
Для получения гранта нужно оформить аккредитацию в Минцифры РФ, а выручка компании от основного вида деятельности должна составлять 70%. Также соискателям необходимо принять на работу не менее пяти новых сотрудников.
Как пояснила в свою очередь зампред регионального правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева, на каждого сотрудника в зависимости от зарплаты – от 120 до 350 тыс. руб. – соискатель может получить от правительства Подмосковья грант в сумме от 96 тыс. до 240 тыс. руб. в год. «Это такой некий расчет в зависимости от градации уровня заработной платы, причем получать его можно в зависимости от того, какое количество сотрудников вы набираете на разный срок», – сообщила Зиновьева.
Срок гранта – 1-5 лет. Он будет выплачиваться ежеквартально в течение всего периода действия.
В целом в IT действуют следующие федеральные меры поддержки:
- налоговые преференции (налог на прибыль – 0% до конца 2024 года, снижение тарифов страховых взносов с 14% до 7,6%, освобождение от уплаты НДС);
- финансовые преференции (кредитные каникулы до 6 месяцев для субъектов МСП, льготные кредиты по ставке не более 3%);
- гранты на перспективные разработки;
- упрощенное трудоустройство иностранных работников;
- мораторий на проведение проверок до конца 2024 года;
- льготная ипотека для сотрудников под 5%;
- отсрочка от армии для профильных специалистов в возрасте до 27 лет.
Региональными мерами поддержки IT являются:
- понижение ставки по упрощенной системе налогообложения («Доходы» с 6% до 1%, «Доходы – Расходы» с 15% до 5%);
- понижение ставки по налогу на имущество в 2 раза, по аренде на землю на 50%, по налогу на землю на 50%;
- особые условия для производителей IT-оборудования в рамках инвестиционного налогового вычета (снижение налога на прибыль до 10% и до 0% в отдаленных территориях).
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