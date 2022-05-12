Вступление Финляндии в НАТО, безусловно, станет угрозой для РФ — Кремль

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Расширение НАТО не способствует безопасности в Евразии, вступление Финляндии в альянс является угрозой для России. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос. — Очередное расширение НАТО не делает наш континент более стабильным и безопасным».