Россия и Китай в этом году увеличили взаимный товарооборот почти на 30%

18:00

За четыре месяца 2022 года объем двусторонней торговли России и Китая значительно увеличился, заявил глава Центра политического анализа Павел Данилин. «Товарооборот России и Китая в январе-апреле вырос на 25,9%, достигнув 51 млрд долларов, - отметил эксперт. - Экспорт из Китая в России увеличился на 11%, а импорт российских товаров и услуг - почти на 38%. Положительно сальдо России в январе-апреле достигло 30 млрд долл. Это очень хороший показатель, говорит о силе нашей экономики».

По словам аналитика, около 70% стоимости вывозимых из России в Китай товаров приходится на природные ресурсы - нефть, природный газ и уголь. «Но мы экспортируем и медь, и медную руду и древесину, морепродукты. Китай экспортирует широкой перечень продукции - промышленное, специализированное оборудование, игрушки, обувь, транспортные средства, кондиционеры и компьютеры», - констатировал Данилин.

Как полагает эксперт, Россия и Китай в условиях введенных Западом санкций могут достичь показателей годового оборота в 200 млрд долл. гораздо раньше, чем было запланировано.