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Медведев предрек «крах идеи американоцентричного мира» вследствие антироссийских санкций

11:00 13.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев предрек ряд кризисов и конфликтов как последствие антироссийских санкций и «крах идеи американоцентричного мира».

В пятницу в своем телеграм-канале он опубликовал пост, в котором предположил, что следствием санкций в отношении РФ станут энергетический, логистический, проводовольственный и другие кризисы в мире.

«В итоге будет создана новая архитектура безопасности, в которой де-факто, а потом и де-юре признаются сложившиеся реалии: а) слабость вестернизированных концепций международных отношений типа „порядка, основанного на правилах“ и прочего бессмысленного западного барахла; б) крах идеи американоцентричного мира; в) наличие уважаемых мировым сообществом интересов у тех стран, которые находятся в острой стадии противоречия с западным миром», — написал Медведев.

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