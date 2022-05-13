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Рижская дума решила начать подготовку к демонтажу памятника советским воинам — радио

15:32 13.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рижская дума в пятницу приняла решение начать все подготовительные работы, необходимые для будущего демонтажа памятника советским воинам в парке Победы в Риге. Об этом сообщило Латвийское радио и телевидение со ссылкой на мэра города Мартиньша Стакиса.

По его информации, данное решение было принято на внеочередном заседании в пятницу. Соответствующие работы, в том числе для последующей организации поиска подрядчиков, поручено выполнить Агентству по памятникам и другим думским структурам.

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