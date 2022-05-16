Устроители Eurovision изменили оценки румынского жюри в пользу Украины — делегация Румынии

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организаторы международного песенного конкурса Eurovision («Евровидение») изменили оценки, выставленные членами жюри от Румынии участникам музыкального состязания, отдав высший балл (12 баллов) Украине вместо Молдавии. Об этом в воскресенье заявила глава румынской делегации Юлиана Марчук.

«Мы были удивлены, обнаружив, что результат голосования румынского жюри не был учтен при подсчете итогового рейтинга, организаторы начислили другой набор баллов участникам в финале от имени жюри нашей страны», — приводит ее слова телеканал TVR-1. «Уточняем, что румынское жюри решило поставить максимальную оценку представителям Молдавии», — подчеркнула Марчук.

При этом указывается, что перед объявлением результатов голосования жюри шести стран были отстранены от песенного конкурса Европейским вещательным союзом на основании «неправильной схемы голосования». Однако Румыния, как пишет телеканал, явно не фигурировала в списке шести стран и члены жюри не получили официального уведомления о подозрениях в нарушении в отношении голосования во втором полуфинале.

Вместе с тем подчеркивается, что во время оглашения итогов подсчета голосов румынского жюри ведущая Эда Маркус не появилась на экране. Вместо нее результаты голосования национального жюри Румынии объявлял представитель «Евровидения» в Турине. В этом контексте, TVR-1 попросил организаторов музыкального конкурса официально предоставить конкретные причины, по которым они изменили оценку румынского жюри. Кроме того, уточняется, что в зависимости от ответа, который будет направлен TVR-1, телеканал оставляет за собой право принять меры для исправления создавшейся ситуации.

На 66-м конкурсе «Евровидение», проходившем в итальянском Турине, победу одержала украинская хип-хоп группа Kalush Orchestra («Калуш оркестра») с песней «Стефания». Второе место досталось Великобритании, а третье — Испании.

25 февраля Европейский вещательный союз, являющийся организатором смотра, объявил, что в связи с событиями на Украине Россия не будет представлена на «Евровидении». На следующий день Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК), Первый канал и радиодом «Останкино» объявили о своем выходе из этой организации. Исполнительный продюсер смотра Клаудио Фазуло ранее сообщил, что россияне не смогут отдать голоса за участников «Евровидения», так как РФ в мероприятии не участвует.