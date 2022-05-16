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Турция не будет соглашаться на вступление Финляндии и Швеции в НАТО — Эрдоган

20:40 16.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что Анкара не будет соглашаться на вступление Финляндии и Швеции в НАТО после того, как две эти страны отказались удовлетворить запрос республики на экстрадицию подозреваемых в причастности к террористическим организациям.

«Есть сообщения о том, что они не выдадут нам террористов. Мы не скажем „да“ на вступление этих двух стран в НАТО», — сказал турецкий президент на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном.

Эрдоган также рекомендовал в понедельник делегациям из Швеции и Финляндии не утруждать себя поездками в республику, чтобы убедить Анкару согласиться на принятие их в НАТО.

«Даже в их (Швеции и Финляндии — прим. ТАСС) парламентах есть сторонники терроризма. Приедут ли они нас уговаривать? Пусть не утруждают себя. Во-первых, мы бы не сказали „да“ тем, кто вводит санкции против Турции, чтобы они присоединились к НАТО в ходе этого процесса», — подчеркнул турецкий президент на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном.

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