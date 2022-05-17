У Римаса Туминаса отозвана премия правительства РФ

09:32 Источник: Газета.Ru

Бывший художественный руководитель Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Римас Туминас исключен из числа получателей правительственной премии в области культуры. Об этом сообщается в постановлении кабинета министров, подписанном премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

«Исключить Туминаса Римаса из числа лиц, которым присуждена премия правительства РФ 2021 года в области культуры», — говорится в документе.

Занимавший должность художественного руководителя Театра имени Вахтангова Римас Туминас с 6 мая прекратил свою работу в театре. Туминас возглавлял Вахтанговский театр с 2007 года по 9 февраля 2022 года. Газета.Ru