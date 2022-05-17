Талибы распустили Совет нацбезопасности, совет по нацпримирению и парламент — СМИ

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство пришедшего к власти движения «Талибан» (запрещено в РФ) якобы распустило ряд госорганов, в том числе представительные. Об этом во вторник сообщает агентство Хама Пресс, публикующее фотографию соответствующего документа с подписями руководителей движения.

Утверждается, что талибы распустили Совет нацбезопасности, Высший совет по национальному примирению, Национальное собрание (парламент), а также упразднили комиссии по правам человека, по пересмотру конституции и секретариаты обеих палат парламента.