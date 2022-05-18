МИД РФ объявил 27 дипломатов Испании персонами нон грата

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва в ответ на высылку российских дипломатов из Испании объявила 27 дипломатов этой страны персонами нон грата. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

«18 мая в МИД России был вызван посол Испании в Москве Маркос Гомес Мартинес. С российской стороны ему был заявлен решительный протест в связи с провокационным объявлением официальным Мадридом 27 сотрудников российских загранучреждений в Испании persona non grata. Подчеркнуто, что этот недружественный шаг негативно отразится на российско-испанских отношениях», — сообщили в министерстве.

«В качестве ответной меры 27 сотрудников посольства Испании в Москве и генерального консульства Испании в Санкт-Петербурге объявлены persona non grata. Им надлежит покинуть территорию страны в течение семи дней с момента вручения послу соответствующей ноты», — указали в МИД РФ.