В Москве выявили 365 заразившихся коронавирусом за сутки
13:05 19.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 365 против 380 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в четверг.
В относительном выражении прирост составил 0,01%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 767 193 случая заражения.
Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 16 против 17 днем ранее, до 43 570.
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