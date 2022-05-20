Шойгу доложил Путину о завершении операции на «Азовстали» и полном освобождении Мариуполя
22:00 20.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции и полном освобождении комбината «Азовсталь» и Мариуполя от украинских боевиков. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«О завершении операции и полном освобождении комбината и города Мариуполь от украинских боевиков министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину», — сказал Конашенков.
Подземные сооружения «Азовстали» в Мариуполе перешли под контроль ВС РФ, сдались 2 439 нацистов «Азова» и военнослужащих ВСУ, сообщил также Конашенков.
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