Более тысячи бегунов вышли в Подмосковье на старт экстремального забега «Zaraysk Bison Race»

18:49

Фото пресс-службы правительства Московской области

Более тысячи бегунов из Подмосковья и других регионов вышли на старт 4-го экстремального исторического забега «Zaraysk Bison Race», который прошел в Московской области возле Зарайского кремля. В гонке по пересеченной местности участвовали как профессиональные спортсмены, так и любители.

Проект «Zaraysk Bison Race» реализуется с 2019-го. Мероприятие проходит при поддержке Фонда президентских грантов, Главного управления социальных коммуникаций региона, Министерства физической культуры и спорта Московской области. В этом году гонку помогли провести 150 волонтеров, которые прошли специальную подготовку.

«Идея «Zaraysk Bison Race» четыре года назад появилась у нашей молодёжи. Год за годом проект рос и собирал все больше людей. Мы с Фондом президентских грантов поддерживаем эту замечательную инициативу, - сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе. - Сегодня к забегу присоединились более 1200 взрослых и 110 детей - и среди них очень много тех, кто участвовал в мероприятиях прошлых лет. Отрадно, что наши ребята создают такие разноформатные активности для жителей Подмосковья, в которых можно принимать участие бесплатно и просто здорово проводить время в окружении близких по духу людей».

Участники соревновались в скорости и выносливости на дистанции 7,5 км. Необходимо было пройти 18 искусственных препятствий - холмы, канаты, рвы с водой, лес, речку, высотные преграды и много другое. Красноречивее всего об этом говорят названия испытаний - «Гусиный шаг», «Пирамида с сеткой», «Стена», «Брод», «Овраг», «По-пластунски», «Рукоход», «Скалодром». Препятствия спроектированы таким образом, что преодолеть их мог каждый, вопрос лишь во времени.

«Интерес к забегу «Zaraysk Bison Race» с каждым годом только растет. Главная отличительная особенность, что это не только спортивное, но и культурно-просветительское мероприятие. Помимо самого забега, участники смогут посетить Зарайский Кремль и музей, где увидят уникальные экспонаты. Важно, что такие события привлекают большое количество молодежи», - отметил министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абаренов.

Победители определялись в 4 зачетах: мужском, смешанном (в каждой команде из 4 человек должна была быть минимум одна женщина), мужском парном и смешанном парном. Отдельно организаторы подготовили безопасную полукилометровую трассу для детей, на которой соревновались ребята 6-9, 10-11 и 12-13 лет.

Для участников забега подговили не менее интересную культурную программу. Во время экскурсии по Зарайскому кремлю они смогли подняться на галерею крепости, прикоснуться к стенам уникального памятника архитектуры постройки первой трети XVI века. А также - познакомиться с его историей и удивительными легендами, дошедшими до нас из глубины веков.

Спортсмены побывали и на смотровой площадке возле Водонапорной башни - самой высокой точке в Зарайске. Поднявшись наверх, можно увидеть город с высоты птичьего полёта, а также рассмотреть в бинокуляр ближайшие деревушки.

Кроме того, участники забега посетили музей, где находится уникальный экспонат – сделанная из бивня мамонта статуэтка бизона, в честь которой и назван забег. Возраст находки, по мнению археологов, 22-23 тысячи лет. А ее создатель - древний человек времен палеолита. В музее также можно увидеть живописные работы русских художников, собрание предметов декоративно-прикладного искусства, мебели, керамики.

Для всех, кто принял участие в «Zaraysk Bison Race», доступ к культурным объектам был бесплатным - по предъявлению стартового номера.

«Наша организация стала таким роддомом для этого проекта. Теперь он обрел братьев, сестер, мам и пап - новых друзей, партнеров. Это уже большая семья, - сказал депутат Государственной Думы, руководитель «Молодой Гвардии» Подмосковья Александр Толмачев. - Главное, что мы видим здесь очень много людей. И особенно приятно, что 70%, а то и 80% из них приезжают сюда четвертый год подряд. Мы понимаем, что у проекта есть будущее».