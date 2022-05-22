На Украине до23 августа продлили военное положение и всеобщую мобилизацию
14:55 22.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По сообщению агентства, Рада проголосовала за продление срока действия военного положения на три месяца, до 23 августа. Кроме того, в стране продлили и всеобщую мобилизацию.
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