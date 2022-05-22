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НОВОСТИ

На Украине до23 августа продлили военное положение и всеобщую мобилизацию

14:55 22.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховная рада Украины продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в стране еще на 90 суток. Об этом сообщило в воскресенье агентство РБК-Украина со ссылкой на решение парламента.

По сообщению агентства, Рада проголосовала за продление срока действия военного положения на три месяца, до 23 августа. Кроме того, в стране продлили и всеобщую мобилизацию.

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