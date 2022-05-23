Ситуация в экономике требует особых усилий от властей РФ — Путин
15:00 23.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экономическая ситуация в стране требует особых усилий от российских властей, в целом эти усилия дают положительный эффект, заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко.
«Да, конечно, все непросто. Все, что происходит, требует от экономического блока правительства особого внимания, особых усилий, и в целом, хочу это подчеркнуть, эти усилия дают положительный эффект», — сказал Путин.
Он обратил внимание, что это отражается в том числе на уровне товарооборота между РФ и Белоруссией.
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