Ситуация в экономике требует особых усилий от властей РФ — Путин

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экономическая ситуация в стране требует особых усилий от российских властей, в целом эти усилия дают положительный эффект, заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко.

«Да, конечно, все непросто. Все, что происходит, требует от экономического блока правительства особого внимания, особых усилий, и в целом, хочу это подчеркнуть, эти усилия дают положительный эффект», — сказал Путин.

Он обратил внимание, что это отражается в том числе на уровне товарооборота между РФ и Белоруссией.