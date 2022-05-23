Перестройка экономики РФ с учетом санкций займет около двух лет — Кудрин
15:32 23.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Перестройка российской экономики с учетом новых вызовов и кризисных ситуаций продлится около двух лет, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
«У нас этот год будет сложным с точки зрения падения ВВП, есть оценки этого падения, они приведены. Возможно и следующий год будет достаточно сложным. Это зависит от глубины кризисных ситуаций. Они связаны с прерыванием цепочек. <…> Масштаб этих перемен пока еще проявляется. Поэтому полтора-два года — это перестройка экономики с учетом этих новых вызовов и последствий», — сказал Кудрин журналистам.
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