Перестройка экономики РФ с учетом санкций займет около двух лет — Кудрин

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Перестройка российской экономики с учетом новых вызовов и кризисных ситуаций продлится около двух лет, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«У нас этот год будет сложным с точки зрения падения ВВП, есть оценки этого падения, они приведены. Возможно и следующий год будет достаточно сложным. Это зависит от глубины кризисных ситуаций. Они связаны с прерыванием цепочек. <…> Масштаб этих перемен пока еще проявляется. Поэтому полтора-два года — это перестройка экономики с учетом этих новых вызовов и последствий», — сказал Кудрин журналистам.