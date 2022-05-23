Андрей Воробьев: Наша задача – обеспечить детский отдых на должном уровне

15:58

Фото пресс-службы губернатора Московской области



С 27 мая в Подмосковье стартует летняя оздоровительная кампания. 60 детских лагерей примут детей в первую смену. Президентская программа кешбэка поможет сэкономить родителям на путевках – при оплате по карте «Мир» можно получить возврат 50% стоимости, но не более 20 тыс. рублей.

«Откроется 115 летних лагерей. 85 из них попадают в программу кешбэка – это президентская программа, которая предполагает компенсацию до 20 тыс. руб. по карте «Мир», – сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с областным правительством и главами муниципалитетов. – Наша задача – чтобы детский отдых и в летних лагерях, и при школе был на должном уровне. Большое количество детей, порядка 470 тыс., смогут отдохнуть».

Портал «Детский отдых в Подмосковье» поможет родителям выбрать лучший летний лагерь для своего ребенка. Сервис создан по поручению губернатора. Здесь есть обзоры на лагеря, их тематика, условия проживания, отзывы. Вся необходимая полезная информация для родителей, в том числе про кешбэк, также находится на портале.

25 тыс. детей из семей в сложной жизненной ситуации бесплатно поедут на отдых в летние лагеря. Региональные меры поддержки доступны для льготных категорий: детей из многодетных семей, детей-инвалидов, детей из малообеспеченных семей, детей-сирот. Вместо бесплатной путевки также можно получить денежную компенсацию от 9 до 28 тыс. руб. в зависимости от дохода семьи. Чтобы получить льготу, достаточно подать заявление на региональный портал госуслуг или обратиться в офисы МФЦ.

Отдельно был затронут вопрос организации летнего отдыха в Подмосковье. Губернатор отметил, что в общественных местах должно быть чисто и безопасно.

«Мы видим большое количество жителей и гостей отдыхающих в парках, кемпингах, санаториях, гостиницах, которые расположены на территории Подмосковья. Все парки в лесах, которые мы делаем, городские парки, сегодня востребованы. Обращаю внимание, что учитывая большой поток людей, должна быть чистота и порядок, удобные сервисы и услуги и, конечно, место для малого бизнеса», – сообщил губернатор.

В Московской области подготовили 118 мест отдыха у воды, 84 зоны для пикников. Помимо парков с летними активностями, еще больше школьных стадионов откроют свои двери для занятий спортом.

«С 1 июня к 100 стадионам, которые уже доступны для всех жителей микрорайонов, откроется еще 200 школьных стадионов. Это место для массового спорта, для организации различных соревнований, мероприятий. Прошу максимально активно наполнить спортивный календарь», – сказал Андрей Воробьёв.

Также губернатор анонсировал серию футбольных матчей в формате «профессионалы против жителей» в рамках проекта «Выходи во двор»: «Знаю, что легенды футбола у нас примут участие в играх во дворах. Очень надеюсь, что все будет без травм. Такой опыт у нас уже был в зимнее время, когда во дворах играли олимпийские чемпионы, хоккеисты, а сегодня пришел черед тех, кто был профессионалом в футболе».