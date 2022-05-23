Сбербанк: Все средства клиентов казахстанского Сбера доступны по первому требованию

21:28

Сегодня в ряде СМИ со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) появилась информация о блокировке средств казахстанцев в дочерних российских банках. В их числе якобы оказался Сбербанк Казахстан.

Данная информация является недостоверной, о чем Агентство сообщило на своем сайте.

«Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка сообщает, что на информационных ресурсах со ссылкой на агентство распространяется недостоверная информация о блокировке средств казахстанцев в дочерних российских банках. Кроме того, недостоверной является информация о блокировке Казахстаном активов российских банков, – предупредили в финансовом регуляторе Казахстана. – Агентство как финансовый регулятор никаких мер по заморозке средств клиентов и активов дочерних российских банков не принимало и не правомочно принимать».

Как сообщил Сбербанк, все операции по клиентским счетам в дочернем банке Сбера в Казахстане работают в штатном режиме. «Никаких ограничений и препятствий со стороны банка нет, – говорится в заявлении Сбербанка. – Сбербанк Казахстан работает в тесном сотрудничестве с регулятором. Те средства, что оказались заблокированы на корреспондентских счетах в валюте, заблокированы иностранными банками. При этом сообщаем, что все средства клиентов казахстанского Сбера полностью обеспечены и доступны по первому требованию. Операции по переводам и платежи работают в штатном режиме».