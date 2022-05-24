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НОВОСТИ

Байден включил Колумбию в число основных союзников США вне НАТО

11:05 24.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский президент Джо Байден официально предоставил Колумбии статус основного союзника США вне НАТО.

«В рамках своих полномочий как президента <…> я включаю Колумбию в число основных союзников США вне НАТО», — сказано в меморандуме главы вашингтонской администрации, распространенном в понедельник Белым домом.

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