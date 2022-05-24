Байден включил Колумбию в число основных союзников США вне НАТО
11:05 24.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский президент Джо Байден официально предоставил Колумбии статус основного союзника США вне НАТО.
«В рамках своих полномочий как президента <…> я включаю Колумбию в число основных союзников США вне НАТО», — сказано в меморандуме главы вашингтонской администрации, распространенном в понедельник Белым домом.
НОВОСТИ
- 11:32 24.05.2022
- Кулеба заявил, что Украине все еще не хватает оружия
- 11:20 24.05.2022
- МЧС РФ обжаловало приговор пожарным по делу «Зимней вишни»
- 11:00 24.05.2022
- В Иране разбился истребитель, оба пилота погибли - СМИ
- 10:32 24.05.2022
- США могут смягчить экологические стандарты для бензина в целях снижения цен — Reuters
- 10:20 24.05.2022
- Трасс поддержала разблокировку поставок зерна с Украины - СМИ
- 10:05 24.05.2022
- Прокуратура проводит обыск в доме экс-президента Молдавии Додона
- 10:00 24.05.2022
- Украина получит лишь 15% от $40 млрд помощи США, но вернуть придется всю сумму — Володин
- 09:32 24.05.2022
- Путин и Зеленский вошли в рейтинг самых влиятельных людей Time
- 09:20 24.05.2022
- У Киева есть план Б на случай гибели президента - Зеленский
- 09:05 24.05.2022
- Болгария намерена обсудить с ЕК оплату за российский газ в рублях
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать