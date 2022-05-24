В районе Авдеевки, Горловки и Марьинки идут тяжелые бои против ВСУ — Басурин

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Донецкой Народной Республики (ДНР) ведут тяжелые бои против Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Авдеевки, а также Горловки, Марьинки и Новомарьинки. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия-24».

«У нас очень тяжелые бои идут в районе Горловки, Авдеевки, Марьинки, Новомарьинки», — сказал он.

23 мая первый замглавы Мининформации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что активные наступательные действия против ВСУ возобновились в районе Авдеевки, Новоселовки Второй и Красного Лимана.