В районе Авдеевки, Горловки и Марьинки идут тяжелые бои против ВСУ — Басурин
12:05 24.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения Донецкой Народной Республики (ДНР) ведут тяжелые бои против Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Авдеевки, а также Горловки, Марьинки и Новомарьинки. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия-24».
«У нас очень тяжелые бои идут в районе Горловки, Авдеевки, Марьинки, Новомарьинки», — сказал он.
23 мая первый замглавы Мининформации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что активные наступательные действия против ВСУ возобновились в районе Авдеевки, Новоселовки Второй и Красного Лимана.
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