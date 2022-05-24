Сербская православная церковь признала автокефальность македонской церкви

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сербская православная церковь (СПЦ) признает автокефальность Македонской православной церкви — Охридской архиепископии. Об этом заявил во вторник Патриарх Сербский Порфирий во время литургии в храме Святого Климента Охридского в Скопье. Трансляцию ведет телеканал «Храм» Сербской православной церкви.

«А сейчас, братья и сестры, придя сюда, приносим вам еще одну радость. Святой Архиерейский собор СПЦ единогласно и единодушно пошел навстречу просьбе Македонской православной церкви — Архиепископии Охридской. Собор нашей церкви благословляет, одобряет, принимает и признает ее автокефальность», — заявил патриарх Порфирий.

Верующие встретили его слова аплодисментами.