Сербская православная церковь признала автокефальность македонской церкви
14:32 24.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сербская православная церковь (СПЦ) признает автокефальность Македонской православной церкви — Охридской архиепископии. Об этом заявил во вторник Патриарх Сербский Порфирий во время литургии в храме Святого Климента Охридского в Скопье. Трансляцию ведет телеканал «Храм» Сербской православной церкви.
«А сейчас, братья и сестры, придя сюда, приносим вам еще одну радость. Святой Архиерейский собор СПЦ единогласно и единодушно пошел навстречу просьбе Македонской православной церкви — Архиепископии Охридской. Собор нашей церкви благословляет, одобряет, принимает и признает ее автокефальность», — заявил патриарх Порфирий.
Верующие встретили его слова аплодисментами.
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