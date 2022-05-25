Патриарху Кириллу предложили уйти в отставку

14:52 Источник: НГ-Online

Константинопольский (Вселенский) патриарх Варфоломей посоветовал патриарху Московскому и всея Руси уйти в отставку в знак протеста против военной спецоперации РФ в Украине. «Даже если потребуется пожертвовать своим троном, (ему надо) сказать Путину: господин президент, я не могу с вами согласиться, я ухожу в отставку. И даже сесть в тюрьму, я не знаю, что сделал бы президент Путин, если бы патриарх так отреагировал на его планы, но именно этого мы, другие предстоятели церквей, ожидали», - сказал глава Константинопольской церкви в интервью государственному греческому телеканалу ERT1, сообщает портал orthodoxtimes.com.



Варфоломей заявил, что патриарх Кирилл «подкачал», не выступив против военных действий. «Я не знаю, как он оправдается перед своей совестью», - сказал Константинопольский патриарх о главе РПЦ.

Редакция НГ-религий