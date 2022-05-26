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Германия может поставить себя в зависимость от Китая, отказавшись от российских энергоносителей - СМИ

12:32 26.05.2022 Источник: Газета.Ru

Обозреватель швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung Вольфганг Бок полагает, что ФРГ поставит себя в зависимость от Китая, отказавшись от энергоносителей из России. Бок раскритиковал власти Германии за абсолютную приверженность отказам от атомных электростанций.

«После поспешного энергетического перехода вследствие аварии на реакторе в Фукусиме... теперь Берлин ставит себя в зависимость от китайских ветряков и солнечных батарей. Мудростью это не назвать», — пишет автор.

Не поддерживает Бок и планы Германии заменить российский газ на СПГ из Катара — из-за дороговизны и недостаточности инфраструктуры.

Он также указал, что предприятия Германии проигрывают конкуренцию китайским производителям из-за подорожания энергоносителей в результате введения антироссийских санкций.  Газета.Ru

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