Германия может поставить себя в зависимость от Китая, отказавшись от российских энергоносителей - СМИ
12:32 26.05.2022 Источник: Газета.Ru
Обозреватель швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung Вольфганг Бок полагает, что ФРГ поставит себя в зависимость от Китая, отказавшись от энергоносителей из России. Бок раскритиковал власти Германии за абсолютную приверженность отказам от атомных электростанций.
«После поспешного энергетического перехода вследствие аварии на реакторе в Фукусиме... теперь Берлин ставит себя в зависимость от китайских ветряков и солнечных батарей. Мудростью это не назвать», — пишет автор.
Не поддерживает Бок и планы Германии заменить российский газ на СПГ из Катара — из-за дороговизны и недостаточности инфраструктуры.
Он также указал, что предприятия Германии проигрывают конкуренцию китайским производителям из-за подорожания энергоносителей в результате введения антироссийских санкций. Газета.Ru
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