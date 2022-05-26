ПЦУ попросила Константинополь «лишить престола» патриарха Кирилла

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) попросила Константинопольского патриарха Варфоломея, носящего почетный титул вселенского, и глав поместных церквей «лишить престола» патриарха всея Руси Кирилла, обвинив его в «ереси». Об этом сообщил в четверг глава ПЦУ Епифаний (Думенко) на своей странице в «Твиттере».

«Архиерейский Собор ПЦУ обратился к вселенскому патриарху и предстоятелям поместных церквей с просьбой осудить духовные преступления Кирилла Гундяева и лишить его престола из-за распространения еретического этнофилетического (этнофилетизм — предпочтение национальных интересов общецерковным — прим. ТАСС) учения о „русском мире“ и распространения схизм среди православных», — написал Епифаний на своей странице в «Твиттере».