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ПЦУ попросила Константинополь «лишить престола» патриарха Кирилла

13:20 26.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) попросила Константинопольского патриарха Варфоломея, носящего почетный титул вселенского, и глав поместных церквей «лишить престола» патриарха всея Руси Кирилла, обвинив его в «ереси». Об этом сообщил в четверг глава ПЦУ Епифаний (Думенко) на своей странице в «Твиттере».

«Архиерейский Собор ПЦУ обратился к вселенскому патриарху и предстоятелям поместных церквей с просьбой осудить духовные преступления Кирилла Гундяева и лишить его престола из-за распространения еретического этнофилетического (этнофилетизм — предпочтение национальных интересов общецерковным — прим. ТАСС) учения о „русском мире“ и распространения схизм среди православных», — написал Епифаний на своей странице в «Твиттере».

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