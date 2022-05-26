Украина получила штурмовики Су-25 и вертолены Ми-17 из Восточной Европы - СМИ
23:00 26.05.2022 Источник: Интерфакс
Авиационная техника была передана украинской стороне в разобранном состоянии.
Поставка была осуществлена при поддержке Европейского командования вооруженных сил США. О количестве летальных аппаратов и из каких стран она отправлена не сообщается.
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