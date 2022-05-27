В Москве выявили 319 заразившихся коронавирусом за сутки
13:05 27.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 319 против 368 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу.
В относительном выражении прирост составил 0,01%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 769 634 случая инфицирования.
Число умерших из-за ковида в столице возросло на 12 против 14 днем ранее — до 43 684.
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