В Москве выявили 319 заразившихся коронавирусом за сутки

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 319 против 368 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу.

В относительном выражении прирост составил 0,01%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 769 634 случая инфицирования.

Число умерших из-за ковида в столице возросло на 12 против 14 днем ранее — до 43 684.