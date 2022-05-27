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В Брюсселе 15–16 мая пройдет плановая встреча министров обороны НАТО с участием Украины

18:50 27.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Встреча министров обороны НАТО с участием стран — партнеров Украины, Грузии, Финляндии и Швеции пройдет 15–16 мая в Брюсселе. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Североатлантического альянса.

«Встреча Североатлантического совета на уровне министров обороны пройдет 15–16 июня в Брюсселе. Встреча начнется с рабочего ужина, куда будут приглашены партнеры: Грузия, Украина, Финляндия и Швеция. Ужин пройдет в закрытом для прессы режиме», — говорится в заявлении альянса.

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