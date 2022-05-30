В Лувре мужчина бросил куском торта в "Джоконду"

18:00 Источник: Интерфакс

Мужчина, переодетый в старушку на инвалидной коляске, предпринял попытку разбить защитное стекло картины Леонардо да Винчи "Джоконда" в парижском "Лувре", пишет газета Le Parisien.

"Переодетый в старушку мужчина бросил кусок торта в стекло, защищающее картину "Мона Лиза", выставленную в парижском Лувре. Видео инцидента распространились в соцсетях. Пробраться к картине, у которой обычно стоят толпы туристов, помогло инвалидное кресло: для колясочников перед картиной сделан отдельный проход, расположенный ближе, чем для обычных посетителей", - пишет издание.

По словам очевидцев, злоумышленник резко вскочил с кресла и сначала попытался разбить защитное стекло "Моны Лизы". Когда ему это не удалось, он швырнул в стекло кусок торта и разбросал вокруг себя лепестки роз.

Мужчина оказался экоактивистом, который хотел привлечь внимание общественности к экологическому кризису.