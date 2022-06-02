Белые ночи – заказывай, что хочешь: Сбер и СберМаркет создали коллекцию магнитов со СберКотом для жителей Санкт-Петербурга

14:02

Онлайн-сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости СберМаркет подарит магниты со СберКотом за заказы из магазина «Лента» в Санкт-Петербурге.

За каждую покупку клиент получит магнит – маленькую историю из сердца Питера. Покупатели, собравшие коллекцию магнитов с четырьмя разными историями, смогут получить подарок – промокод на 2000 руб. на покупки в СберМаркете. Акция действует до 30 июня.

«Коллекционная механика всегда пользуется большой популярностью среди покупателей сетевых магазинов, – отметил и. о. директора дивизиона «Особенные решения» Сбербанка Артем Могилин. – Чтобы создать для жителей Санкт-Петербурга особое настроение и подарить им немного тепла, мы изобразили на каждом магните маленькую историю из жизни Питера. У Сбера есть известный персонаж – СберКот, который и стал главным героем креативных изображений на магнитах. Так, на одном из магнитов он гуляет с зонтом под дождем, а изображение дополняется фразой «Гулять под дождем – по-питерски. Гулять по магазинам – нет». А на другом магните СберКот прогуливается на фоне разводных мостов в период белых ночей, картинку дополняет фраза «Белые ночи – заказывай, что хочешь». Хочу подчеркнуть, что собирать магниты не только приятно, но и выгодно. Ведь благодаря этому можно получить скидку на новые заказы».

СберКот – самый финансово грамотный кот в мире, взявший на себя непростую задачу – обучать финансовой грамотности легко и понятно, не превращая процесс в рутину. Более четырех лет назад СберКот совершил свою первую рассылку и опубликовал свой первый мем. Сегодня рассылку получают более 14 млн пользователей, а стикеры с котом – самые популярные коммерческие стикеры социальной сети ВКонтакте. У него своя фан-база и целая вселенная, которая давно вышла за рамки одной соцсети и продуктивно реализуется как на площадках самого Сбера, так и площадках партнеров.

Подробнее познакомиться с механикой акции можно по ссылке.