Объем ФНБ в мае увеличился почти на 1,5 трлн руб. — Минфин РФ

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России в мае текущего года увеличился на 1,47 трлн рублей, до 12,5 трлн рублей, говорится в сообщении Минфина РФ. «По состоянию на 1 июня 2022 г. объем ФНБ составил 12 475 931,9 млн рублей или 9,4% ВВП, прогнозируемого на 2022 год», — поясняется в сообщении.

На 1 мая объем ФНБ составлял более 11 трлн рублей.