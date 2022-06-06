Объем ФНБ в мае увеличился почти на 1,5 трлн руб. — Минфин РФ
12:32 06.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России в мае текущего года увеличился на 1,47 трлн рублей, до 12,5 трлн рублей, говорится в сообщении Минфина РФ. «По состоянию на 1 июня 2022 г. объем ФНБ составил 12 475 931,9 млн рублей или 9,4% ВВП, прогнозируемого на 2022 год», — поясняется в сообщении.
На 1 мая объем ФНБ составлял более 11 трлн рублей.
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