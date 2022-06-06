Андрей Воробьев и Марат Хуснуллин обсудили реализацию социальных и инфраструктурных проектов в Подмосковье

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Фото пресс-службы губернатора Московской области

Подмосковье за 5 месяцев этого года ввело на треть больше жилья, чем за аналогичный период 2021-го. Губернатор Московской областиобсудил с заместителем председателя правительства РФреализацию социальных и инфраструктурных проектов, а также ряд других актуальных вопросов.

«Строительство жилья – регион в этом году, несмотря на все сложности по многоквартирным домам, должен превзойти прошлогодние показатели по вводу. Также теперь со всеми главами регионов обсуждаем и инфраструктурные бюджетные кредиты. Московская область готова освоить все выделенные в этом году средства, будем рассматривать возможность ускоренного финансирования проектов, чтобы жители получили объекты как можно скорее, – сказал Марат Хуснуллин. – Ход строительства трассы от Бутово до Железнодорожного – дорога для Московской агломерации важная. Она фактически станет дублером МКАД на юге и обеспечит транспортное развитие города Балашиха».

Жилье

В 2022 году в Подмосковье планируется сдать 9,5 млн кв. м жилья: 4,5 млн кв м – многоквартирных домов (МКД), 5 млн кв. м – индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Львиную долю уже ввели: 2 млн кв. м - МКД, 4,5 млн кв. м – ИЖС. Это шестая часть от общего объема в России, Московская область занимает первое место в стране по строительству.

«Мы традиционно строим больше всех в стране. И в этом году Подмосковье ввело на треть больше жилья, чем за аналогичный период прошлого. Мы не останавливали стройку во время ковида, а сейчас столкнулись с новым вызовом – давлением санкций. Но нам важно, как и прежде, держать темп, поэтому очень рассчитываем на вашу дальнейшую поддержку, – сказал Андрей Воробьёв. – Одна из главных задач – чтобы люди вовремя получили свои квартиры, не появилось новых обманутых дольщиков. Стройка – это еще и рабочие места, важно их также сохранить».

Губернатор добавил, до конца 2023 года восстановят права всех участников долевого строительства, как и было запланировано ранее. В этом году будут выданы ключи или компенсации 12,5 тыс. человек, в следующем – 9,6 тыс.

Важно поддерживать и застройщиков, например, помогать с выходом на стройку. Это позволит своевременно сдавать объекты, в том числе социальные. В текущем году за внебюджетные средства планируется построить 8 школ, 16 детсадов и 18 медучреждений.

В Подмосковье упростили административные процедуры для строительства – продлили на год действующие разрешительные документы, сократили до месяца сроки согласования генпланов и правил землепользования и застройки. Кроме того, объединили проведения публичных слушаний по генпланам, проектам планировки территории (ППТ) и правилам землепользования и застройки (ПЗЗ) со сроком до одного месяца. Еще одно новшество – при выявленном нарушении Госстройнадзором стройку останавливать не будут до выяснения обстоятельств.

Андрей Воробьёв отметил, что на региональном уровне также предложено не проводить очных проверок на подготовительном этапе стройки. Заместитель председателя правительства поддержал эту инициативу.

Инфраструктурный кредит

В мае Московской области был одобрен кредит на более 9 млрд руб. для реализации инфраструктурных проектов в Ленинском городском округе. Часть средств пойдет на реконструкцию почти 5-километрового участка Каширского шоссе, чтобы ликвидировать пробки. Здесь будет 6-8 полос движения, 2 транспортные развязки, 3 подземных пешеходных перехода.

Дорога очень важная, поскольку рядом строятся новые жилые дома, многофункциональные спортивные центры, физкультурно-оздоровительные комплексы, поликлиники, пожарные депо, бизнес-центры. В непосредственной близости находятся деревни Петровское, Апаринки, Мисайлово, Орлово, села Остров, Молоково, жители которых постоянно пользуются Каширкой. Кроме того, дорога является вылетной магистралью из Москвы.

Также инфраструктурный кредит направлен на модернизацию канализационного коллектора. Реконструкция улучшит качество оказания коммунальных услуг для более 120 тыс. жителей. Кроме того, появится возможность техприсоединения строящихся ЖК «Калиновка», «Тарычево», «Миниполис Дивное», «Зеленые аллеи 1-2».

«Мы благодарны правительству РФ за финансовую поддержку, новый транш в 9,1 млрд руб. стал крупнейшим в этом году среди всех регионов, – сказал Андрей Воробьёв. – Очень радует то, что Подмосковье вошло в число пилотных субъектов страны и сможет ускоренно освоить инфраструктурный кредит. Не в 2024-2025, как было запланировано, а уже в этом и следующем годах».

ЮЛА

Строительство сети автомобильных дорог «Солнцево – Бутово – Видное – Каширское шоссе – Молоково – Лыткарино – Томилино – Красково – Железнодорожный» (ЮЛА) начнется в следующем месяце. Общая протяженность – 45 км, здесь будет 4-6 полос движения.

ЮЛА начинается от ЖК «Бутово Парк» Ленинского городского округа в районе Варшавского шоссе со строительством транспортной развязки с Юго-Восточной хордой и Симферопольским шоссе. Конечная точка – ЖК «Люберцы» в районе Зенинского ЮВАО Москвы, где предусмотрена транспортная развязка с Северо-Восточной хордой и М-12 «Москва-Казань».

Трасса разгрузит вылетные автодороги федерального и регионального значения, включая, М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал» и Каширское шоссе. Улучшится транспортная связь ряда населенных пунктов Ленинского, Лыткаринского и Люберецкого округов, а также доступность Москвы и аэропортов Домодедово и Жуковский для местных жителей.