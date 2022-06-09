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НОВОСТИ

В Москве подвели итоги интеллектуальных турниров для школьников

14:35 09.06.2022

В интеллектуальных турнирах для молодых ученых и конструкторов «Физмат-бой 2.0» и «Техно-бой 4.0» приняли участие более 1,3 тыс. школьников. Соревнования проходили в виртуальных лабораториях «Московской электронной школы».

На квалификационном этапе турнира «Физмат-бой 2.0» более 900 учащихся 7-9 классов столичных школ выполняли работы в лабораториях «Механика», «Молекулярная физика и термодинамика», «Электромагнитное поле. Фарадей» и «Оптика». В полуфинал вышли 20 лучших команд, где им предстояло решать экспериментальные и практические задачи по физике и математике.

В финал каждая команда выдвинула по одному представителю. Триумфаторами стали ученики Бауманской инженерной школы № 1580. Они показали лучший результат в командном зачете и завоевали первые два места в индивидуальном.

В турнире «Техно-бой 4.0» соревновались 70 команд. Ученики 5-11 классов создавали машины Голдберга – устройства, которые выполняют простые задачи наиболее сложным способом. В таких машинах первое действие вызывает цепную реакцию для получения конечного результата.

В финал прошли десять команд, которые за ограниченное время не только создавали свои технические головоломки, но и решали созданные соперниками. Победителями стали ученики школы № 1539.

Оба турнира призваны развивать техническую грамотность и инженерную смекалку у молодых ребят.

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