В Москве подвели итоги интеллектуальных турниров для школьников
14:35 09.06.2022
В интеллектуальных турнирах для молодых ученых и конструкторов «Физмат-бой 2.0» и «Техно-бой 4.0» приняли участие более 1,3 тыс. школьников. Соревнования проходили в виртуальных лабораториях «Московской электронной школы».
На квалификационном этапе турнира «Физмат-бой 2.0» более 900 учащихся 7-9 классов столичных школ выполняли работы в лабораториях «Механика», «Молекулярная физика и термодинамика», «Электромагнитное поле. Фарадей» и «Оптика». В полуфинал вышли 20 лучших команд, где им предстояло решать экспериментальные и практические задачи по физике и математике.
В финал каждая команда выдвинула по одному представителю. Триумфаторами стали ученики Бауманской инженерной школы № 1580. Они показали лучший результат в командном зачете и завоевали первые два места в индивидуальном.
В турнире «Техно-бой 4.0» соревновались 70 команд. Ученики 5-11 классов создавали машины Голдберга – устройства, которые выполняют простые задачи наиболее сложным способом. В таких машинах первое действие вызывает цепную реакцию для получения конечного результата.
В финал прошли десять команд, которые за ограниченное время не только создавали свои технические головоломки, но и решали созданные соперниками. Победителями стали ученики школы № 1539.
Оба турнира призваны развивать техническую грамотность и инженерную смекалку у молодых ребят.
НОВОСТИ
- 15:32 09.06.2022
- Кремль не располагает информацией о судьбе пленных с «Азовстали» — Песков
- 15:12 09.06.2022
- СВО закончится, когда будут выполнены ее задачи — Песков
- 15:00 09.06.2022
- Запад пошел на прямой подлог, приняв коммюнике по БиГ без России — Захарова
- 15:00 09.06.2022
- Strategy Partners (входит в экосистему Сбера) подтвердила позицию одной из крупнейших российских консалтинговых компаний по версии RAEX
- 14:32 09.06.2022
- Страны, отказавшиеся платить за газ по новым правилам, уже отключены от поставок — Песков
- 14:12 09.06.2022
- В промзоне Северодонецка бойцы ВСУ удерживают около 300 мирных граждан — помощник главы ЧР
- 14:00 09.06.2022
- Более половины россиян выступают за ограничение въезда для мигрантов — замглавы АП
- 13:32 09.06.2022
- Рубль вновь укрепляется по отношению к доллару и евро
- 13:20 09.06.2022
- Суд Греции отменил решение, разрешавшее конфискацию иранской нефти в пользу США
- 13:05 09.06.2022
- Митрополит Корнилий стал лауреатом госпремии РФ за гуманитарную деятельность
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать