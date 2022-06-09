Ярослав Качиньский не исключил, что Германия может вооружаться против Польши
18:00 09.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Принятое в Германии решение об укреплении военного потенциала может быть направлено как против России, так и против Польши. Такое предположение сделал лидер правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский на встрече с избирателями в городе Сохачев.
«Когда мы сказали, что будем вооружаться, Германия сказала, что они тоже. То есть механизм запущен. Хочет ли Германия вооружаться против России, или против нас — не знаю, но в любом случае они вооружаются», — сказал он.
«Мы не хотим войны, мы хотим сдерживания, хотим показать россиянам, что им здесь нечего искать, даже если они будут сильнее, чем сейчас», — указал Качиньский.
«И мы это сделаем, увеличим армию, вооружимся так, что нас трудно будет атаковать. Конечно, мы можем рассчитывать на НАТО, но только тогда, когда сами будем решительно вооружаться», — добавил он.
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