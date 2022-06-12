0
0
74
НОВОСТИ

8,1 млрд евро потребуется итальянцам только на продукты в этом году - АНСА

16:10 12.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост цен, вызванный продолжающимся конфликтом на Украине, обойдется в 2022 году итальянским семьям более чем в 8,1 млрд евро только на расходы на продукты питания из-за эффекта инфляции. Таковы результаты анализа влияния роста цен на потребительские корзины, проведенного ассоциацией итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti («Кольдиретти»), сообщает в воскресенье агентство АНСА.

В частности, отмечается, что за овощи итальянцы заплатят на 1,95 млрд евро больше. Хлеб, макаронные изделия и рис подорожают на 1,48 млрд евро, а расходы на мясо и холодные закуски, согласно оценкам, будут на 1,35 млрд больше, чем в 2021 году.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:48 12.06.2022
В Балашихе прошел фестиваль национальных культур «Подмосковье – территория дружбы»
0
96
17:23 12.06.2022
Для президента Финляндии позиция Турции по вступлению его страны в НАТО стала неожиданностью
0
162
16:47 12.06.2022
Открытие новой сети быстрого питания позволило сохранить 150 000 рабочих мест - Собянин
0
199
15:20 12.06.2022
Володин: В случае реализации предложений Сикорского, Украины и Польши не станет, впрочем как и Европы
0
393
14:40 12.06.2022
Путин рассказал о том, кто были его предки
0
431
14:25 12.06.2022
Матери плененных бойцов ВСУ просят Россию не возвращать их на родину, опасаясь репрессий - Москалькова
0
399
12:35 12.06.2022
Глава ДНР не собирается помиловать иностранных наемников, приговоренных к смерти
0
464
12:12 12.06.2022
В спальном районе Киева произошел инцидент со стрельбой с участием одного из руководителей Генштаба ВСУ
0
546
11:17 12.06.2022
Cбербанк вновь снизил ставки по потребкредитам и запустил новое предложение для подписчиков СберПрайм+
0
518
10:50 12.06.2022
Послы США в разных странах ходят по фирмам и угрожают, если те проявят интерес к экономике РФ - Песков
0
564

Возврат к списку