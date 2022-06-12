8,1 млрд евро потребуется итальянцам только на продукты в этом году - АНСА

16:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост цен, вызванный продолжающимся конфликтом на Украине, обойдется в 2022 году итальянским семьям более чем в 8,1 млрд евро только на расходы на продукты питания из-за эффекта инфляции. Таковы результаты анализа влияния роста цен на потребительские корзины, проведенного ассоциацией итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti («Кольдиретти»), сообщает в воскресенье агентство АНСА.

В частности, отмечается, что за овощи итальянцы заплатят на 1,95 млрд евро больше. Хлеб, макаронные изделия и рис подорожают на 1,48 млрд евро, а расходы на мясо и холодные закуски, согласно оценкам, будут на 1,35 млрд больше, чем в 2021 году.