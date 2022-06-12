Для президента Финляндии позиция Турции по вступлению его страны в НАТО стала неожиданностью

17:23 Источник: Интерфакс

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что возражения Турции против вступления его страны в НАТО стали для него неожиданностью.

"Я был удивлён позицией Турции, однако мы должны всерьёз отнестись к темам, по которым она выражает беспокойство", - сказал Ниинистё на пресс-конференции в воскресенье в Хельсинки. "Будем надеяться, что удастся найти решение, которое будет устраивать всех", - добавил президент.

По словам Ниинистё, "дискуссии о членстве продолжаются, между Турцией и Финляндией ведется много дискуссий". "Важно как можно больше рассказать Турции о том, что уже сделано в Финляндии для того, чего требует Турция", - отметил он.

Как сказал Ниинистё, "у Финляндии не больше проблем с терроризмом, чем у других стран НАТО, вот почему иногда трудно понять мнение Турции".